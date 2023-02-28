اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لص هواتف المواطنين في القطامية يعترف: نفذت 3 جرائم بأسلوب الخطف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:00 ص
لص هواتف المواطنين في القطامية يعترف: نفذت 3 جرائم بأسلوب الخطف كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين فى منطقة القطامية، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" .

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بسرقة هواتف المواطنين بدائرة القسم، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه.


سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

حوادث السرقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة