لص هواتف المواطنين في القطامية يعترف: نفذت 3 جرائم بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين فى منطقة القطامية، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" .

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بسرقة هواتف المواطنين بدائرة القسم، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه.