اليوم السابع
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قنصل مصر بالكويت: أنهينا إجراءات شحن ضحايا حادث التصادم.. ونتابع المصابين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:30 م
قنصل مصر بالكويت: أنهينا إجراءات شحن ضحايا حادث التصادم.. ونتابع المصابين علم الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي أن القنصلية العامة بالكويت تتابع حالة العمال المصريين ضحايا حادث انقلاب سيارة الذي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 2 آخرين.

وقالت قنصل عام مصر بالكويت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه فور وقوع الحادث تمت المتابعة من قبل القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين 4 والتي تم شحنها وتكليف مندوب من القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة الحالة الصحية لباقي المصابين، مشيرة إلى أن أحد المصابين لقي حتفهة اليوم ليصل عدد المتوفين لـ5.

وكان العمال المصريين تعرضوا لحادث سير بمنطقة الجهراء أول أمس أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3 ولقى الخامس مصرعه في وقت سابق اليوم.

 


قنصل مصر بالكويت

الكويت

مصر

المصريين في الكويت



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