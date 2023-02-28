عمدة موسكو: طائرة بدون طيار سقطت بالقرب من مدينة كولومنا بالعاصمة الروسية

وكالات

أعلن عمدة موسكو، عن سقوط طائرة بدون طيار بالقرب من مدينة كولومنا بالعاصمة الروسية، وذلك حسبما أعلن موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الروسي فوق منطقة دنيبروبتروفسك.