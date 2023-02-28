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أكرم القصاص
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عمدة موسكو: طائرة بدون طيار سقطت بالقرب من مدينة كولومنا بالعاصمة الروسية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:24 م
عمدة موسكو: طائرة بدون طيار سقطت بالقرب من مدينة كولومنا بالعاصمة الروسية تحطم طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن عمدة موسكو، عن سقوط طائرة بدون طيار بالقرب من مدينة كولومنا بالعاصمة الروسية، وذلك حسبما أعلن موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
 
وكان قد أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الروسي فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

 

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "دمرت قيادة طيران الشرق طائرتين روسيتين بدون طيار، الانفجارات التي سمعها السكان المحليون كانت نتيجة لوحدات الدفاع المضادة للطائرات".

 


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