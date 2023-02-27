اليوم السابع
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غدا.. قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدينة سيدى غازى بكفر الشيخ

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:30 م
غدا.. قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدينة سيدى غازى بكفر الشيخ قطع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، عن قطع المياه، غداً الثلاثاء، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة مياه تل أم جعفر، وتؤثر على مدينة سيدى غازى، وقريه الحلافى، وقرية دقميرة، ابو منيسى والقرى التابعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


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