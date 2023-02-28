سكرتير عام محافظة الأقصر يناقش مشكلات المواطنين وسبل الحل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، حيث يتم الاستماع إلى شكواهم، بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين ومسؤولي كافة الجهات الحكومية المعنية وذلك لبحث أنسب الحلول لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية لضمان حصول كل مواطن على حقه، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها فى ضوء القانون.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

فيما ترأس اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين "اليوم المفتوح"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وناقش الدكتور علي الشرابي، خلال اللقاء، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وعددهم حوالي (8) ومناقشة الحلول لها، وتم إحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض، وذلك تنفيذاً للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2022، بشأن سرعة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم.



المواطنين خلال تقديم الشكاوى فى فعاليات اليوم المفتوح



حضور فعاليات اليوم المفتوح لحل مشكلات المواطنين



سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين باليوم المفتوح