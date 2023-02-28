محافظ الأقصر يتابع مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لشرح عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها ونسبة تنفيذ المشروع التي تجاوزت 40%، حيث أكد المهندس هاني طايع مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من إنشاء عداية للمرافق بطول 50 متر وعرض 2 متر وربع، لنقل أعمال مرافق المياه والاتصالات المتواجدة على الكوبري القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاص بها طبقا للمعايير المعمول بها، موضحاً أنه تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 50% من نسبة إنشاء "الخوازيق"، والذين يصل عددهم إلى 96 خازوق بقطر 60 سم للخازوق الواحد، وسيتم إنشاء عدد 5 مخدات وأعلاهم بلاطة خرسانية للكوبري سمكها يصل إلي 30 سم وبطول الكوبري.

وأضاف مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أن المعدية التي تم الانتهاء منها تم إنشاؤها لمرور المرافق عليها يوجد عليها حاليا خطين مياه أقطار 8 و 12 بوصة وخط كابلات اتصالات كما تستخدم العداية لمرور المشاة عليها ويجري العمل حاليا لإنشاء أعمدة وسطح الكوبري تمهيدا لإنجاز العمل به بعد ثلاثة أشهر.

وبدأت المحافظة إنشاء الكوبري الجديد بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط، حيث يتناسب الكوبري الجديد الذي يبلغ طوله 50 مترًا وعرضه 16 مع منسوب الطريق الزراعي القاهرة أسوان من الناحية الغربية، ومزلقان مدينة الطود من الناحية الشرقية، وليتناسب مع المظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التي تمت لجانبي ترعة الكلابية الشرقي والغربي عند مدخل المدينة.



العمل فى مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



المحافظ يتفقد إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



متابعة مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



محافظ الأقصر يتابع مشروع إحلال وتجديد كوبرى الطود



مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



