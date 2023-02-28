اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابي سرق سيارة محملة بالأدوية في 15 مايو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:47 م
سقوط تشكيل عصابي سرق سيارة محملة بالأدوية في 15 مايو ضبط- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث ،من القبض تشكيل عصابي بتهمة السطو على سيارة محملة بالأدوية أثناء  سيرها بمدينة 15 مايو، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مسئول شركة أدوية، يفيد بقيام 3 أشخاص مستقلين سيارة نصف نقل، باعتراض طريق السيارة الخاصة بالشركة اثناؤ سيرها بمدينة 15 مايو، وهددوا السائق المندوب بالقتل، واستولوا على شحنة الأدوية ولاذوا بالفرار.
 
 
وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 

أمن القاهرة

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