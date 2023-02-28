سائق يعترف بتوصيل المواد المخدرة لعملائه بسيارة نقل فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق تم القبض عليه في القاهرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أمام رجال بمديرية أمن القاهرة، أنه كان يستعد لنقل المواد المخدرة، لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها.

واعترف المتهم باستخدام السيارة في نقل المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، لترويجها بينهم، كما اعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المضبوطات، واستخدامه هاتفين في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط ) حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الهيروين - الآيس – الحشيش" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.