رفع 600 طن مخلفات خلال 48 ساعة فى بيلا بكفر الشيخ.. صور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بشوارع المدينة وقرى المركز، والتى أسفرت عن توريد 600 طن قمامة ومخلفات لمصنع السماد العضوى بالمدينة خلال 48 ساعة.

تأتى الحملة تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكيف عمليات النظافة اليومية ورفع مخلفات تطهير المصارف والترع وتفريغ المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمركز ومدينة بيلا.

وقام العاملين بقسم النظافة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بتفريغ صناديق القمامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الداخلية ومسح وتمهيد طريق مصرف الحميات ورفع نواتجها إلى النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى مصنع السماد العضوى بالمدينة، وتم نقل كمية مخلفات قدرها 300 طن من النقطة الوسيطة بالمدينة إلى المصنع خلال 48 ساعة.

وفى ذات السياق، قام عمال الوحدات القروية بمركز بيلا، برفع القمامة والأتربة من أماكن التجميع فى شوارع القرى الأم والتوابع، خلال حملة مكبرة بإشراف رؤساء القرى، استهدفت رفع المخلفات والاتربة والتراكمات الموجودة بالشوارع والطرق ومداخل ومخارج القرى، وأسفرت الحملة خلال 48 ساعة عن رفع 300 طن مخلفات ونقلها على الفور إلى المقالب الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى مصنع السماد العضوى بالمدينة.