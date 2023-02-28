رفع 190 طن قمامة فى 4 حملات نظافة بمركز المحلة

أكد اللواء حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة ، على تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى ميت الليت و نمرة البصل و الهياتم و دمرو، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، أسفرت عن رفع 190 طن من القمامة.

وأضاف أن الحملة الأولى تم تنفيذها بنطاق وحدة ميت الليت هاشم وجاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لمحلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن شملت الطريق الدائري و طريق المحلة / دمرو قطاع وحدة ميت الليت و طريق المحلة / سامول حتى قرية سندسيس، وانتهت برفع 80 طن قمامة .

أما الحملة الثانية فكانت بنطاق وحدة نمرة البصل بمشاركة معدات الوحدات المحلية للعامرية و الجابرية والمعتمدية و نمرة البصل، وشملت أمام المدارس وطريق مصرف كوتشنر وطريق عزبة زونز و طريق المقابر و أرض الشئون، وتم رفع 35 طن قمامة.

والحملة الثالثة بنطاق وحدة دمرو بمشاركة معدات الوحدات المحلية للبنوان و دمرو و سامول و الشهيدى، وشملت نظافة مدخل القرية و طريق المقابر و أمام المصالح الحكومية و الوحدة الصحية و تم رفع 35 طن من القمامة أما الحملة الرابعة بنطاق وحدة الهياتم و جاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا شملت طريق لابشيط و مدخل قرية الهياتم و الشوارع الرئيسية و أمام المجمع الحكومى و مجمع المدارس و تم رفع 40 طن من القمامة.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعلنت علي تنظم العديد من حملات النظافة المشتركة خلال الفترة القادمة بهدف رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة.