رفع 111 حالة إشغال وتحرير 13 محضر إتلاف أسفلت فى حملة بالدقى

كتبت - مرام محمد

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة لرفع كافة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، شن الحى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع 111 حالة إشغال وتحرير 16 محضرا ضد المخالفين وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، بالإضافة إلى تحرير 13 مخالفة إلقاء مياه ملوثه بالطريق العام (إتلاف أسفلت).

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



