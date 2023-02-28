رئيس وزراء العراق: مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة.

وقال السوداني - في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إنه على الوزراء وضع الأولويات أمامهم حين إعداد برامجهم اليومية، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومية الخاصة بشريحة المتقاعدين.

وأضاف أنه على الوزراء والمسؤولين والمدراء التواجد في الميدان لحل المشكلات، مؤكدًا أن "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود".