رئيس جامعة سوهاج يطمئن على 7 طلاب أصيبوا فى حادث بالصحراوى

سوهاج محمود مقبول

توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل لتفقد حالات المصابين فى حادث طريق جهينة، وذلك بالمستشفى الجامعى، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وقال رئيس الجامعة، أن حالات الاصابات الناتجة عن الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى ، أثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة اثناء توجهها من مركز جهينة إلى مدينة سوهاج الجديدة، والتى استقبلها مستشفى الجامعة بلغت 10 حالات، منهم طالب و6 طالبات من طلاب كليات المقر الجديد للجامعة، إضافة إلى السائق و2 آخرين من غير منتسبى الجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد جاب مدير المستشفى الجامعى القديم، انه تم على الفور إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، حيث أن حالات الاصابات التى استقبلها المستشفى تم تشخيصها كالاتى، إصابة 5 حالات -من الطلاب - بجروح، وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، والـ 5 حالات الأخرى اشتباه كسور.

وخلال تفقده للمصابين شدد رئيس الجامعة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، إلى أن يتم شفائهم وتجاوز تداعيات تلك المحنة التى تعرضوا لها، مؤكداً على أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة.