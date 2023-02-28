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رئيس الوزراء يغادر مطار الدوحة عائدا للقاهرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:21 م
رئيس الوزراء يغادر مطار الدوحة عائدا للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، مطار الدوحة عائدا للقاهرة بعد زيارة استغرقت يومين.
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
 
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التي لمسها وأعضاء الوفد الرسمي في هذه الزيارة الرسمية، التي تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.

مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رابطة رجال الاعمال القطريين

الغرف التجارية القطرية



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