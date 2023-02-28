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رئيس الوزراء من قطر: لا قيود قانونية فى مصر تحد من خروج العوائد لأى مستثمر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:24 ص
رئيس الوزراء من قطر: لا قيود قانونية فى مصر تحد من خروج العوائد لأى مستثمر خلال لقاء رئيس الوزراء برابطة رجال الأعمال القطريين
رسالة الدوحة: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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هند مختار رسالة الدوحة
 
عقد  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
 
وقال رئيس الوزراء إنه لا يوجد اي قيود قانونية فى مصر تحد من خروج العوائد لأى مستثمر فى مصر مصر، وأن الدولة المصرية لا تضع أى عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.
 
وأوضح أن مصر وضعت عدد كبير من الحوافز لتشجيع المستثمرين ، وقانون فى مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لاعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها فى المجال الذي يستثمر فيه. 
 
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده قطر من تطور ومشيدا بتنظيم قطر لكأس العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت  على اعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% ، وأن الدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
 
وتابع ، أن الدولة المصرية استطاعت التحرك بقوة لعودة مصر لما تستحقه من مكانة، وإنشاء شبكة قومية على أعلي مستوي، مؤكدا أن مصر شهدت مثلها مثل العالم شهدتين أزمتين وهما جائحة كورنا والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن حجم الزيادة السكانية فى مصر 105 ملايين نسمة.
 
واستقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس  وزراء قطر وزير الداخلية،  لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
 
رئيس الوزراء من قطر

 


مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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