اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بشأن مزيد من الحوافز الضريبية..

رئيس الوزراء لرابطة رجال الأعمال القطريين: إقرار قانون جديد للاستثمار قريبا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:22 ص
رئيس الوزراء لرابطة رجال الأعمال القطريين: إقرار قانون جديد للاستثمار قريبا خلال لقاء رئيس الوزراء برابطة رجال الأعمال القطريين
رسالة الدوحة: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هند مختار رسالة الدوحة
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
 
وقال رئيس الوزراء أن مصر وضعت عدد كبير من الحوافز لتشجيع المستثمرين، وقانون فى مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها فى المجال الذي يستثمر فيه. 
 
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده قطر من تطور وبالأخص تنظيم قطر لكأس العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% ، وأن الدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
 
وتابع، أن الدولة المصرية استطاعت التحرك بقوة لعودة مصر لما تستحقه من مكانة، وإنشاء شبكة قومية على أعلي مستوي، مؤكدا أن مصر شهدت مثلها مثل العالم شهدتين أزمتين وهما جائحة كورنا والأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أن حجم الزيادة السكانية فى مصر 105 مليون نسمة.
 
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس  وزراء قطر وزير الداخلية،  لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
 
 

مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



الموضوعات المتعلقة

جلسة مباحثات مصرية - قطرية موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.. توافق على تعزيز العلاقات بين القاهرة والدوحة في مختلف المجالات.. ومدبولى: حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:00 م

شهادة دولية.. براند فاينانس: مصر واحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة.. "أم الدنيا" تحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا فى مجال نشر البحوث العلمية.. ودولة تسجل تراجعا فى المؤشر

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:25 م

رئيس الوزراء القطرى يقيم مأدبة غداء لنظيره المصرى

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:13 م

رئيس الوزراء يلتقى بعد قليل ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة