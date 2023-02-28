حياة كريمة.. إنشاء 63 عمارة سكنية و3 مستشفيات و38 محطة مياه شرب بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل محافظة أسوان تحت إشراف المحافظ، اللواء أشرف عطية، متابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، من خلال الزيارات الميدانية لفريق وحدة حياة كريمة.

وتسعى المحافظة إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة للمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات أولاً بأول بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية.

ويستعرض اليوم السابع أبزر الأرقام حول معدلات إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية فى محافظة أسوان:

ـ تشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قرى 3 مراكز وهى: "إدفو- كوم أمبو – نصر النوبة".

ـ إجمالى عدد القرى المستهدفة بالمراكز الثلاث نحو 102 قرية.

ـ تستهدف المبادرة الرئاسية خدمة 900 ألف نسمة مقيمين بهذه القرى.

ـ بلغ التوزيع النسبى للاعتماد المالى على البرامج الأساسية، نحو 81 % لتطوير خدمات البنية الأساسية.

ـ 5 % لتطوير الخدمات الصحية.

ـ 3 % تطوير الخدمات التعليمية.

ـ 3 % تطوير الخدمات المحلية.

ـ 3% تطوير الخدمات الزراعية والرى.

ـ 3 % تطوير الخدمات الشبابية والرياضية.

ـ 2 % تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.

ـ إنشاء 63 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية و13 وحدة اجتماعية.

ـ 31 مجمع خدمات زراعية.

ـ 32 نقطة إسعاف.

ـ 3 مستشفيات مركزية.

ـ 818 فصل دراسى.

ـ صيانة 95 مدرسة.

ـ 6 مراكز تنمية أسرة مركز تأهيل.

ـ 38 محطة مياه شرب.

ـ 100 مشروع صرف صحى.

ـ 19 محطة معالجة صرف صحى.

ـ 118 برج شبكات محمول وتوصيل شبكات الألياف الضوئية.

ـ 31 مجمع خدمات حكومية.

ـ 88 مكتب بريد.

ـ 158 مركز شباب.

ـ 6 نقاط إطفاء.

ـ 14 نقطة شرطة.

ـ تأهيل وتبطين ترع بطول 171 كيلو متر.

ـ رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1000 كم.

ـ 74 كوبرى رى.

ـ 7 أسواق.

ـ 6 مواقف.

ـ 100 مشروع كهرباء.