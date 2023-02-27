حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى ومراكز شباب ووحدة صحية بقرية دنديل

بني سويف هاني فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف "اليوم"، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، ورافقه خلالها: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر، ومنها مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مركز شباب القرية، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وزار نائب المحافظ مشروع مجمع خدمات دنديل، والذي يتم تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى (دنديل، دلاص، الحمام ،بني عدي، إشمنت، بهبشين)، لتقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع ومنها "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين، بينما تتواصل الأعمال الإنشائية بوحدة إطفاء لتوفير كافة الخدمات بالقرية.

وتضمنت الزيارة بعض مشروعات قطاع الصحة، حيث تابع نائب محافظ بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الوحدة الصحية بدنديل، على مساحة 850م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها، علاوة على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية،ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي.