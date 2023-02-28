حملة تموينية للرقابة على المحال التجارية بالتل الكبير في الإسماعيلية

نفذت مباحث التموين بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين الإسماعيلية، وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، حملة تموينية علي أحد محلات الجملة بمركز ومدينة التل الكبير، حيث تم ضبط كمية من اللانشون تصل إلى 90 كيلوجراما، لعدم اتخاذ الاشتراطات الصحية في التخزين، كما تم ضبط 285 عبوة معسل غير خالصة الرسوم الضريبية.
وفحص أعضاء الحملة، جميع المنتجات وتاريخ الصلاحية لاستبيان مدى جودتها وسلامة خصائصها.
تأتي الحملة استمرارا لجهود محافظة الإسماعيلية و تنفيذا لتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومحاربة جشع التجار وضمان منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي حرصا على سلامة و صحة المواطنين.
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