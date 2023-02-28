حملة تموينية للرقابة على المحال التجارية بالتل الكبير في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفذت مباحث التموين بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين الإسماعيلية، وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، حملة تموينية علي أحد محلات الجملة بمركز ومدينة التل الكبير، حيث تم ضبط كمية من اللانشون تصل إلى 90 كيلوجراما، لعدم اتخاذ الاشتراطات الصحية في التخزين، كما تم ضبط 285 عبوة معسل غير خالصة الرسوم الضريبية.