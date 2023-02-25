ضبط 10 أطنان و250 كيلو سمك رنجة منتهية الصلاحية بكفر الزيات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية بقيام أحد الأشخاص صاحب مصنع رنجة بأحد قري مركز كفر الزيات بحيازة كمية كبيرة من الأسماك المجمدة المنتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بغرض تصنيعها رنجة.

تم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات برئاسة مدير الإدارة بالتوجة الي الثلاجة محل البلاغ بمركز كفر الزيات حيث أسفرت الحملة عن ضبط 495 كرتونة أسماك هارنج مجمد نرويجي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي باجمالي وزن 10 أطنان وضبط عدد 50 صندوق رنجة بدون بيانات إنتاج وصلاحية باجمالي وزن 250 كيلو رنجة.

تم استدعاء مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الزيات حيث تم تحرير محضر ضبط مشترك من التموين والصحة تم إثبات هذة الكمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي. وتم تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن الثلاجة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.