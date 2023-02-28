حملات توعية بعنوان "الشباب وريادة الأعمال" بـ 3 مراكز فى المنيا



من جانبها ، أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ،أن الندوة تأتي ضمن جهود الوحدة في تنظيم سلسلة من حملات التوعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى أن الندوة تستهدف الشباب الراغب في إقامة مشروع اقتصادي حر، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب، وذلك للتأكيد على حرص الدولة في دعم ومساندة الشباب من خلال تعريفهم بطرق دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنهضة وتقدم المجتمع.



وخلال الندوة ، تم إلقاء الضوء على عدة محاور أهمها ( ماهية جهاز تنمية المشروعات، الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ، الخدمات المالية التي يقدمها الجهاز ، ريادة الأعمال ودورها)، كما تم عرض الطرق التسويقية للمنتجات لمساعدة هذه المشروعات من خلال وحدة تطوير الأعمال التي تختص بتقديم الدعم الفني والتسويق الالكتروني ، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.



كما تم إلقاء الضوء على الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة لحصولهم على دورات تدريبية لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات ودمجهم بالمجتمع وكيفية التواصل معهم و عرض الخدمات المقدمة بالمجان من قبل وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة منها تقديم الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الكراسي المتحركة لذوى الهمم.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وهيثم الببلاوي مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة هبة أبو زيد مديرة وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.