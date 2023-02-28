اليوم السابع
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حملات تموينية بدسوق وبلطيم والحامول وتحرير محاضر للمخالفين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:29 م
حملات تموينية بدسوق وبلطيم والحامول وتحرير محاضر للمخالفين حملات عل المخابز بدسووق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مجالس مدن دسوق وبلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك،  على المحال والأسواق والمخابز، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداُ على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ،  والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر لأصحاب المخابز ، منهم مخالفة المواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، ونقص وزن، وعدم وجود لوحة إعلان.

  تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتابع  توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر متنوعة.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وسحب عينات من مواد غذئية، وإعدام 25 كيلو مواد غذائية متنوعة للتغير في الخواص الطبيعية.

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

 

حملات عل الاسواق بالحامول
حملات عل الاسواق بالحامول

 

حملات على المخابز بدسوق
حملات على المخابز بدسوق

 

حملات عل المخابز بدسووق
حملات عل المخابز بدسووق

 

 


كفر الشيخ

حملات تموينية على المخابز

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