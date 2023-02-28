جدول امتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وتبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو 2023 وتستمر حتي يوم 13 يوليو 2023.
وأكدت وزارة التربية والتعليم: تبدأ امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين، بالمواد الغير مضافة للمجموع، من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المكفوفين يؤدى الطلاب الاختبارات كالتالى:
- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادة التربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: التربية الوطنية.
- يوم السبت 16 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولي) .
- يوم الأحد 18 يونيو 2023:امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).
- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي).
- يوم الإربعاء 21 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).
- يوم السبت 24 يونيو 2023:امتحان الجغرافيا (ورقة أولي ).
- يوم الأحد 25 يونيو2023: امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية ) .
- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.
- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفلسفة والمنطق.
- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي وورقة ثانية).
- يوم الخميس 6 يوليو 2023: علم النفس وعلم الاجتماع .
- يوم الأحد 9 يوليو 2023، التاريخ ورقة أولي .
- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: التاريخ ورقة ثانية.
- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: الاقتصاد.
- يوم الخميس 13 يوليو 2023، الاحصاء.
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