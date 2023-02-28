جامعة الزقازيق تفتتح المؤتمر السنوى الـ21 لقسم المسالك البولية بكلية الطب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لقسم المسالك البولية، والذى تنظمه كلية الطب بمبنى الجراحة الجديد، تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور لطفى البندارى رئيس قسم المسالك ورئيس المؤتمر، سالم سكرتير المؤتمر، وبحضور الدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بمركز الكلى والمسالك بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية لجراحى المسالك البولية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وأطباء المسالك البولية من قسم المسالك البولية بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأشاد الدكتور عاطف حسين، بجهود التطوير التى قام بها قسم المسالك البولية وآخرها برنامج زراعة الأعضاء الذي يُعد أحد النقاط المضيئة للجامعة، ويؤكد تميزها الطبي في عدد من مجالات الجراحات الدقيقة والمعقدة، مثل جراحة الكلى والكبد، والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الكبرى، التي تجرى في مجال القلب والمخ، وعدد من التخصصات الأخرى.

وأشار الدكتور لطفى البندارى إلى أن المؤتمر فعالياته تمتد ليومين من ورش العمل ، حيث تناول اليوم الأول الجديد في علاج حصوات الكلى والمسالك البولية بالمناظير، باستضافة الخبير العالمى البروفيسور "ماهيش ديساى" من الهند من أفضل جراحي المناظير في العالم ، عن طريق نقل حي عمليتين ، الأولى باستخراج حصوة الحالب بالمنظار ، بينما الثانية حول استخدام تقنية جديدة تسمى " Rizum " في علاج تضخم البروستاتا الحميد تحت المخدر الموضعى للمرضى الذين لا يتحملون اجراء العملية الجراحية تحت تخدير كلى أو نصفى.

وأضاف الدكتور البندارى أن اليوم الثانى من المؤتمر سيتناول ورش عمل عن الجراحات المعقدة للجهاز البولى التناسلى للأطفال، باستضافة د.محمد الشربينى أحد أساتذة مركز الكلى وجراحة المسالك البولية بالمنصورة ، حيث سيتم عمل نقل حى من غرفة العمليات لحالتين إحداهما بها عيب خلقى معقد بالجهاز البولى التناسلى وأخرى لتحليل سفلى ، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المختلفة.

وتجدر الإشارة أن سيتم استكمال فعاليات المؤتمر بيومين آخرين بأحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية عن الجديد في علم المسالك البولية من خلال العديد من المحاضرات أو الحلقات النقاشية أو مناقشة بعض الحالات الصعبة والمعقدة في جراحات المسالك.

ويذكر أن قسم المسالك بكلية الطب به وحدة تسجيل طبى منذ أربعة أشهر والتي سجلت تقريباً 400 حالة حتى الآن، وتم نظر ما يزيد عن 30 ألف حالة خلال العام الماضى بالعيادة الخارجية بمختلف أنواعها ، ويتضمن القسم أيضاً جهاز تفتيت بأحدث تقنية جديدة في التخصص، بالإضافة إلى وحدة زراعة الكلى بالتعاون مع مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، كما سيتم تقديم ثلاثة أبحاث خلال المؤتمر الأوروبى المزمع عقده في 16 مارس القادم 2023م.