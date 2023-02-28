جامعة أسوان تستضيف اليوم الثقافى الألمانى أول مارس

أسوان- صلاح المسن

تستضيف جامعة أسوان اليوم الثقافي الألماني في الأول من شهر مارس المقبل، وأعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان تستضيف خلال الفترة من 27 فبراير حتي 2 مارس القادم بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي الألماني، وذلك بمشاركة معهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

وتبدأ الفعاليات، بعرض الفليم الألماني بقاعة المناقشات كلية الهندسة في أبو الريش، كما يتم عرض فليم الماني اخر.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه يتم استكمال الفاعليات من خلال هذه السلسلة الخاصة من الأنشطة والفعاليات ، ولفت الي أنهم يريدون تقريب الثقافة واللغة والتعليم الألماني من أهالي أسوان وتشجيع التبادل والحوار. برعاية السفارة الألمانية بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أنه يتم افتتاح اليوم الثقافي الألماني صباح يوم الأربعاء الموافق 1 مارس بقاعة المشير حسين طنطاوي بالحرم الجامعي بصحاري وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، و السفير الألماني والوفد المرافق له وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة، وذلك بالتعاون بين جامعة أسوان والسفارة الألمانية وجنبا إلى جنب مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، ومعهد جوته، والمعهد الألماني للآثار DAI بالإضافة إلى العديد من الجامعات الألمانية ، وذلك من خلال برنامج متنوع يضم :

جلسات عن الدراسة والعمل في ألمانيا.

فرص بحثية في أسوان وألمانيا.

وجلسة إرشاد فردية مع جامعات ألمانية.

ورش عمل حول البحث العلمي والتواصل بين الثقافات.

محاضرات لخبراء في علم الآثار.

حلقة نقاش حول الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

عروض أفلام.جميع الفعاليات والأنشطة مجانية ومتاحة للجمهور.