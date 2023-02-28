اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير: 3 شركات سيارات عالمية تستثمر 145 مليون دولار فى مصر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:43 م
تقرير: 3 شركات سيارات عالمية تستثمر 145 مليون دولار فى مصر رئيس الوزراء المصرى - مصطفى مدبولى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرز موقع "زاوية" المعنى بأخبار الاقتصاد أن ثلاث شركات عالمية للسيارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 145 مليون دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم 22 فبراير.

وأشار مدبولي إلى أن الشركات الكبرى، وهي نيسان وجنرال موتورز وستيلانتيس، ستضخ استثماراتها في سوق السيارات المصري وفقا للاتفاقيات الإطارية الثلاث الموقعة مع المجلس الأعلى المصري لصناعة السيارات.

وقال إن الشركات تستهدف متوسط إنتاج سنوي يتراوح بين 60 ألف و 70 ألف سيارة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضاف أنه سيتم تصدير جزء من الإنتاج لجذب العملة الصعبة، في حين سيتم تصنيع نسبة مئوية كمركبات كهربائية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات في مصر.


مصر

شركات عالمية تستثمر فى مصر

شركات السيارات

نيسان

جنرال موتورز

ستيلانتيس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

معلومات الوزراء يناقش اتجاهات التنمية المستدامة فى إطار مشروع بحثى متكامل لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصرى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال 2023 و2024.. تشكيل لجنة استشارية عليا لتحقيق أهداف التنمية

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:32 ص

نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مستمرون فى دعم الاقتصاد المصرى

الخميس، 23 فبراير 2023 06:54 م

المالية: الإقبال الكبير على الصكوك الإسلامية يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:07 م

وزير المالية: نجحنا فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار..أكثر من 250 مستثمرًا عالميا تقدموا بطلبات شراء.. رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية بمستقبل الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:10 ص

"الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى" ندوة بجامعة المنصورة

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة