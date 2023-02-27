مجلس الغرف الأمريكية: مصر حققت 6.6% نموا اقتصاديا عام 2022

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير صادر عن المجلس الإقليمى لغرف التجارة الأمريكية وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، والذى تترأسه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق رئيس الغرفة ورئيس المجلس، عن معدلات النمو الاقتصادى لدول المنطقة والتى تراوحت بين النمو والانكماش حيث نمت 15 دولة فيما انكمشت دولتان فقط حيث حققت مصر نموا بلغ 6.6% عام 2022.

و‏قال التقرير أن العراق حقق نموا بنسبة 8.7 %، والكويت حققت نموا بنسبة 8.5% والسعودية حققت نموا بلغ 8.3% فيما حققت مصر نموا بلغ 6.6%، والإمارات العربية حققت نمو بلغ 5.9%، وسلطنة عمان حققت نموا بلغ 4.5% فيما حققت قطر 4% والبحرين 3.8% والجزائر حققت نسبة نمو بلغت 3.7%.

فيما حققت الضفة الغربية وغزة نموا بلغ 3.5%، وتونس حققت 2.5% والأردن حققت 2.5%، كما حققت المغرب 1.2% وليبيا حققت 1.1% واليمن حققت 1%، فيما انكمش الاقتصاد السورى وتراجع بنسبة 3.5% وتراجع كذلك الاقتصاد اللبنانى لـ 5.4% وذلك خلال العام المالى 2022 بحسب العديد من التقارير منها تقرير توقعات الاقتصاد العالمى الصادر عن البنك الدولى فى يناير 2023.