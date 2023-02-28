تضامن المنوفية: نقل شاب بلا مأوى إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لتلقى العلاج

المنوفية - محمود شاكر

كلف إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية يرافقة وكيل المديرية، فريق التدخل السريع ببحث استغاثة عاجلة تتضمن وجود شاب فى العقد الثالث من العمر بدون مأوى ومصاب ببتر فى اليد اليمنى وجلطة وتسمم بالقدم اليسرى.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع لإنقاذ الشاب وتبين وجودة بدون مأوى أسفل عقار سكنى تحت الإنشاء ويتلقى الشاب بعض المساعدات من أهل الخير من غذاء وملبس ولا يستطيع الحركة نتيجة حالته الصحية.

وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى تم نقل الشاب إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لتلقى العلاج اللازم وبحث حالته الصحية، كما تم عمل التحاليل اللازمة له بمساعدة أحد أفراد المجتمع المدنى، وتم نقل حالة الشاب وإيداعه دار كبار بلا مأوى بمدينة منوف.

وتعهدت إدارة الدار بتقديم الرعاية الاجتماعية للشاب بالإضافة إلى الكشف الطبى علية مرة أخرى بمستشفى منوف العام، وجارى عرضه على طبيب استشاري أوعية دموية للوقوف على حاله قدمة اليسرى، وجاري استخراج الأوراق الثبوتية له.