بولندا تستقبل 10 ملايين و98 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 10 ملايين و98 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس نحو 21 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 21 ألفا و800 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 8.2 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.