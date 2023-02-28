انطلاق الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدنى للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلقت الورش التدريبية لبرنامج «التعليم المدني للنشء والشباب» تنظمها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمراكز شباب كفر الشيخ، وفق بروتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يقدم 18 ورشة تدريبية بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة، بواقع 3 لقاءات نقاشية للورشة الواحدة.

وأضاف محروس، تستهدف المرحلة العمرية للنشء من 12 حتى 18 سنة وللشباب من عمر 18 حتى 35 سنة، كما أشار إلى بداية الفعاليات بمركز شباب منشأة عباس بسيدي سالم، قدمها المدرب أحمد الرميلى ومركز شباب إبشان التابعة لإدارة بيلا قدمتها أميرة صبحي وتنتهي الورش التدريبية في 21 مارس.

وأكد محروس، أن محاور البرنامج تدور حول ترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتنمية الاتجاهات الإيجابية للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، مشيراً إلى أن تلك البرامج التدريبية تسعى دائماً لترسيخ المفاهيم الإيجابية تقدم من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني من تنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وعلى جانب أخر شارك قادة فرق الجوالة و الجوالات من محافظة كفر الشيخ، ختام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل قادة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالمهارات اللازمة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة، للقيام بدور مساعد منسق الجوالة بمديريات الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية أقيمت على مرحلتين الأولى، تضمنت المقابلات الشخصية، لاختيار القادة المراد تأهيلهم للقيام بمهمة مساعد منسق الجوالة بمديريات الشباب والرياضة، والثانية مرحلة التدريب على المهام وصقل مهاراتهم، وتأتى مشاركة مساعد منسق الجوالة من كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.



انطلاق الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ



جانب من مشاركة الطلائع