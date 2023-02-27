وكيل "الشباب" بكفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، معرض الفنون التراثية لطلائع مصر، بمركز شباب كفر الشيخ بمشاركة أعمال 200 طليع، البرنامج تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع المديرية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المعرض يقدم نتاج الورش التدريبية للبرنامج التدريبي المهارى تحت شعار الفنون التراثية لطلائع مصر، من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ و فوة على تصميم الإكسسوارات والخيامية و النسيج وصناعة الكليم اليدوى و فنون التطريز، مضيفاً أن التدريب تم على أيدي مدربين متخصصين فى ظل اهتمام وزارة الشباب بتنمية مهارات النشء الإبداعية بهدف حث النشء على الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية.

واستعرض الحضور المعروضات الفنية للمبدعين الصغار، نظمته ادارة تنمية النشء بالمديرية، تابع التنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، تنفيذ فريق عمل الإدارة، ومشرفي النشاط من الإدارات الفرعية، قدم الورش التدريبية سمر الشعراوي، واسراء عاشور، ورانيا أبو شادي، وأحمد عنز، وسمر حبيب.



المشاركون في المعرض