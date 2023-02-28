اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:31 م
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:12 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 100 جرام كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض سكين بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل وشقيقه"س.ع" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز البلينا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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