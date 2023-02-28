اليوم السابع
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المرور تحرر 88 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:08 م
المرور تحرر 88 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة أرشيفية - حمله مروريه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسنى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (88898) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (16524) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (175) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(29) مخالفة موقف عشوائى، و(14) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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