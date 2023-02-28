المجلس القومي للسكان يواصل القوافل السكانية الشاملة بقرى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، تنظيم القوافل السكانية الشاملة بمختلف قري المحافظة، بتنظيم قافلة سكانية جديدة بقرية الريد بمركز نخل بوسط سيناء بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، ومحسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء القرية.

قالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة فى بيان، أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان.

أضافت سالم، أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة ، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الطب البيطري ، الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

أشارت سالم، أن القافلة تضمنت خدمات الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خدمات بيطرية، ندوات دينية وتثقيفية، وامتحانات محو الأمية، عروض فنية ورياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.

أعلنت سالم توقيع الكشف الطبي علي 30 مواطنًا في تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء، وتحصين 180 رأس ماعز وأغنام، بجانب ندوة ارشادية عن التطعيم ضد مرض الحمي القلاعية، وتنفيذ جلسات للدعم النفسي لعدد 40 طفلا وطفلة وتوزيع الهدايا عليهم، وتقديم لقاح كورونا وخدمات التوعية الصحية.

أضافت سالم، تم تنفيذ ألعاب رياضية وترويحية للأطفال وتوزيع الهدايا وألعاب الأطفال والوجبات الغذائية والملابس الرياضية علي 120 طفل وطفلة، بجانب تنفيذ ندوة دينية عن وسطية الدين الإسلامي ومحاربة الفكر المتطرف، واجراء اختبار محو الأمية واستكتاب عدد من أبناء القرية.

لفتت إلي إقامة نقاش وحوار مجتمعي مع أهالي القرية بالتعاون مع رئيس مجلس مدينة نخل حول المشروعات التنمية المنفذة في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة، خاصة مدينة نخل بوسط سيناء.