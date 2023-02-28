اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:36 م
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"القوى العاملة بدمياط": تسليم عقود عمل لأشخاص من ذوي الهمم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:05 م
"القوى العاملة بدمياط": تسليم عقود عمل لأشخاص من ذوي الهمم تسليم عقود عمل لذوي الهمم
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط  تسليم 15 عقد عمل لذوي الهمم لدمجهم بسوق العمل، وذلك من خلال متابعة المنشآت، والتأكد من استيفاء نسبة الـ 5%. 
 
 
وقالت منى الأطروش مدير مديرية القوي العاملة  بدمياط في تصريحات، إن ذلك يأتي تنفيدا لتوجيهات  حسن شحاتة وزير القوى العاملة بالإهتمام بذوي القدرات الخاصة، وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل، ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.
 
وأوضحت مدير المديرية  أن المديرية تقوم بمتابعة ترشيح راغبي العمل على هذه الفرص وإجراء مقابلات بديوان المديرية ومكتب التشغيل بدمياط الجديدة واستكمال أوراق الترشيح وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم.
 
 
تسليم عقود عمل لذوي همم (1)
تسليم عقود عمل لذوي همم (1)

تسليم عقود عمل لذوي همم (2)
تسليم عقود عمل لذوي همم (2)

تسليم عقود عمل لذوي همم (3)
تسليم عقود عمل لذوي همم (3)

 


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