القافلة الطبية المجانية بالقنطرة غرب تستقبل 451 مواطنا

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بوحدة الكيلو 17 بالقنطرة غرب والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، و قامت القافلة الطبية بالكشف على 451مواطن في أول أيام القافلة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية بالكيلو 17 بالقنطرة غرب التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان ، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 104مواطن بعيادة الباطنة 36 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 51 سيدة بالإضافة إلى استقبال 56 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 32 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 33 حالة بالإضافة إلى استقبال 45 حالة بعيادة الجلدية و51 سيدة بعيادة النساء وعيادة الأسنان استقبلت 66 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية بوحدة الكيلو 17بمركز ومدينة القنطرة غرب في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.



القافلة الطبية



القافلة الطبية