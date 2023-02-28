الطائفة الإنجيلية فى مصر تكرم الزميل محمد الأحمدى لتميزه فى تغطية الملف القبطى

كتب: محمد صبحى

كرم الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الزميل محمد الأحمدى محرر الملف القبطى في اليوم السابع لتميزه في تغطية فعاليات الملف القبطى وانتخابات الطائفة الأسبوع الماضى.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية خلال مؤتمر نظمته الطائفة الإنجيلية عقب فوزه بانتخابات رئاستها أن واحدة من أهم القضايا التى تحتاجها مصر فكرة دور الإعلام ومواجهة التحديات ورسالة بناء السلام المجتمعي رسالة مهمة ونعمل فى التنمية على فكرة المتانة والمرونة وكيف ستتعامل مع الصدمات.

قال الدكتور أندريه زكى خلال مؤتمر نظمته الطائفة الإنجيلية عقب فوزه بانتخابات رئاستها إن واحدة من أهم القضايا التى تحتاجها مصر فكرة دور الإعلام ومواجهة التحديات ورسالة بناء السلام المجتمعى فهى رسالة مهمة وتعمل الطائفة فى التنمية على فكرة المتانة والمرونة وكيف ستتعامل مع الصدمات المجتمعية.

وتابع رئيس الطائفة إن الأدوار التى تقوم بها الطائفة الإنجيلية تعتمد على تشجيع الكنائس المحلية على الترابط والتضامن مع المجتمع، وستسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب فى مصر.

وأضاف أن خطاب الكراهية من القضايا المهمة والدقيقة من أكثر القضايا التى تسعى الطائفة إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان لمواجهة هذا الخطاب وهو أمر مهم.

ومن جانبه، قال القسيس رفعت فتحى إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة كان يتم تنظيمه بمعرفة مجلس كنائس الشرق الأوسط وهو عبارة عن مشاركة كل الكنائس والطوائف المختلفة فى الصلاة، مضيفا أن مجلس الكنائس العالمى يقدم نصائح مهمة حول التعاون والمشاركة بين الجميع.