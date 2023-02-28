الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم

كتب سمير حسنى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

ووصل "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، إلى قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث كان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.