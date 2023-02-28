اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:47 م
الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

 

ووصل "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، إلى قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث كان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.


رئيس وزراء المجر

السيسي

الرئيس السيسي

قصر الاتحادية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة