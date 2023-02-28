الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء المجر.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:16 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، حيث ستُعقد جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفى. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي رئيس وزراء المجر مصر والمجر قصر الاتحادية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير فى انتقاء المتقدمين للوظائف الإثنين، 27 فبراير 2023 04:25 م الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل الإثنين، 27 فبراير 2023 04:22 م الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون بين البلدين الإثنين، 27 فبراير 2023 10:23 ص محمد الجالى لـ"إكسترا نيوز": تنمية سيناء حلم اتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة الأحد، 26 فبراير 2023 09:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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