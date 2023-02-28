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الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء المجر.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:16 ص
الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء المجر.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، حيث ستُعقد جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفى.
 
صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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