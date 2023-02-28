الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء المجر.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، حيث ستُعقد جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفى.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.