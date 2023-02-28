اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: بحث سبل التعاون مع المجر لتوطين صناعة عربات السكة الحديد فى مصر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:40 م
الرئيس السيسي: بحث سبل التعاون مع المجر لتوطين صناعة عربات السكة الحديد فى مصر الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدة من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن المباحثات التي جمعته برئيس وزراء المجر تطرقت الى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية في مصر.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية، اليوم، الثلاثاء، كما تناولت مباحثتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم، وأتوجه بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسى 2023 – 2024.

أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لزيادة تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح الدراسية والدراسة في المجر.


رئيس وزراء المجر

السيسي

الرئيس السيسي

قصر الاتحادية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة