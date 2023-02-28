الرئيس السيسي: بحث سبل التعاون مع المجر لتوطين صناعة عربات السكة الحديد فى مصر

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدة من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن المباحثات التي جمعته برئيس وزراء المجر تطرقت الى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية في مصر.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية، اليوم، الثلاثاء، كما تناولت مباحثتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم، وأتوجه بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسى 2023 – 2024.

أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لزيادة تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح الدراسية والدراسة في المجر.