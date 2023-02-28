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الرئيس السيسى لرئيس وزراء المجر: العلاقات فى عهدك شهدت دفعة كبيرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:18 م
الرئيس السيسى لرئيس وزراء المجر: العلاقات فى عهدك شهدت دفعة كبيرة الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر
إبراهيم حسان

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان في مصر، قائلا: "إسمح لي أن أرحب بك صديق وأخ عزيز فخامة دولة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وأن أسجل لك أن العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة، ولكن شهدت العلاقات دفعة كبيرة جدا في عهدك".

أضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر، بقصر الاتحادية، أن زيارة رئيس وزراء المجر لمصر قبل 7 سنوات، كانت تمثل فهما حقيقيا للأوضاع في المنطقة، وكان لمصر صوتا حقيقيا في الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر، لتفسير وشرح الأوضاع في المنطقة ومصر، مؤكدا: "أنا أقدر هذا الأمر لكم وأعتز به باسمي وباسم كل المصريين".


الرئيس السيسي

رئيس وزراء المجر

اخبار مصر

زيارة رئيس وزراء المجر لمصر



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