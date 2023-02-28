الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية.. إنفوجراف

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان فى مصر، قائلا: "اسمح لى أن أرحب بك صديق وأخ عزيز دولة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وأن أسجل لك أن العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة، ولكن شهدت العلاقات دفعة كبيرة جدا فى عهدك".

وأضاف الرئيس السيسي، فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر، بقصر الاتحادية، أن زيارة رئيس وزراء المجر لمصر قبل 7 سنوات، كانت تمثل فهما حقيقيا للأوضاع في المنطقة، وكان لمصر صوتا حقيقيا في الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر، لتفسير وشرح الأوضاع في المنطقة ومصر، مؤكدا: "أنا أقدر هذا الأمر لكم وأعتز به باسمى وباسم كل المصريين".







