اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:56 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسي يوقع قانونا يعلق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت 3"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:00 م
الرئيس الروسي يوقع قانونا يعلق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت 3" الرئيس الروسي بوتين
أ ش أ

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن القانون نص على تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في 8 أبريل 2010".

يذكر أن بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق بلاده التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".

 


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