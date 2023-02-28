الجمهوريون بالكونجرس: الصين تستخدم تيك توك لتوسيع نفوذها عالميا

كتبت ريم عبد الحميد

اتهم نواب جمهوريون بالكونجرس الأمريكي الصين باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك لتوسيع نفوذها حول العالم، ودعوا إلى ضرورة حظر التطبيق فى الولايات المتحدة أو بيعه.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، دعا النائب مايك جالاجر، رئيس لجنة التدقيق فى الصين الجديدة بمجلس النواب إلى فصل أكبر اقتصادين فى العالم (الولايات المتحدة والصين)، متحدثا عن سعى بكين لمزيد من النفوذ باعتبارها إشارة على ضرورة مواجهتها.

وقال جالاجر فى تصريحات للصحفيين إن "نفس الاستراتيجية والتكتيكات والتكنولوجيا التي يستخدمها الحزب الحاكم فى الصين التي يستخدمها للتحكم فى الشعب فى الصين هي نفس الاستراتيجية والتكتيكات والتكنولوجيا التي تستخدمها للسيطرة على الأمريكيين".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الجديدة التى يقودها جالاجر أول جلساتها اليوم الثلاثاء، فى أحدث إشارة على تعمق الاتجاه المحافظ إزاء الصين من قبل كلا الحزبين فى الكونجرس.

وكان القلق من الصين قد زاد مؤخرا بسبب حادث منطاد التجسس الذى حلق فوق الولايات المتحدة، وما تقول واشنطن إنه استعداد بكين لتقديم مساعدات قوية لروسيا فى غزوها لأوكرانيا.

وقد نفت الصين من جانبها ما وصفته بالهيستريا حول المنطاد، وقالت إنها لا تقدم أسلحة لمناطق الصراعات.

وقال بروك أوبيريتر، ممثل لتيك توك، فى بيان إنه سيكون مؤسفا لو قامت لجنة الشئون الخارجية بالنواب الأمريكية قرض رقابة على ملايين الأمريكية، وفعل ذلك استنادا ليس على معلومات استخباراتية حقيقية، وإنما على سوء فهم أساسى لهيكل الشركة.