الاتحاد الأوروبى يُثنى على دور مصر والأردن وأمريكا فى إنجاح اجتماع العقبة

ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي ، بالبيان المشترك الصادر يوم أمس الأول عقب اجتماعات العقبة، والذي اتفق فيه الجانبان - الإسرائيلي والفلسطيني- على العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

ودعا الاتحاد الأوروبي الطرفين - الإسرائيلي والفلسطيني- إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في أقرب وقت ممكن من أجل إنهاء أحداث العنف المميتة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة.. معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة .

يذكر أن مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا في ختام اجتماع العقبة بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع .