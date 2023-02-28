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ومنع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة..

الأعلى للإعلام: إحالة 3 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:35 م
الأعلى للإعلام: إحالة 3 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محسن البديوي

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قراراً بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.
 
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس، قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.
 
وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.
 
كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.
 
 
 

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