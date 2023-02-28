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"اقتراحات النواب" توافق على إقامة مدينة لصناعة الفخار بسمنود

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:12 م
"اقتراحات النواب" توافق على إقامة مدينة لصناعة الفخار بسمنود لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
كتب محمود حسين

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وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بشأن إنشاء حاضنة أعمال لعمال الفخار بسمنود بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تحديث الصناعة، لتقنين أوضاع العمال وعمل البنية التحتية لهم من غاز وكهرباء وعمل أفران حديثة بالغاز و الكهرباء صديقة للبيئة.
 
 
وقالت النائبة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المشروع سيتم تنفيذه على المصرف المغطى فى ميت عساس، وذلك لإحياء صناعة الفخار التى اشتهرت بها مدينة سمنود، نظرا لاندثار هذه المهنة نتيجة طرد وزارة الرى المئات من مصنعى الفخار الذين يقطنون جوانب الترع والمصارف بسبب احتياجهم للمياه فى مجال عملهم، ومطالبتهم بضرائب باهظة.
 
وطالبت النائبة بتخصيص المصرف المغطى الممتد من كفر الثعبانية حتى ميت عساس، ووافقت المحافظة على تخصيص 2 فدان منه لعمل مدينة حرفية لعمال الفخار كمكان للصناعات التراثية وإنشاء أفران صديقة للبيئة وإعادة تدريب عمال الفخار على طرق الحرف الحديثة، وكذلك إعطاءهم قروض  لحثهم على صناعة منتجات زخرفية حديثة وعمل منصة إلكترونية لتسويق منتجاتهم، وكذلك تلقى التدريبات من هيئة تحديث الصناعة لعمل منتجات تنافسية و تصديرها للخارج.
 
 

مجلس النواب

الاقتراحات

الشكاوى

الصناعة



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