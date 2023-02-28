اليوم السابع
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إطلاق أعيرة نارية بمحيط مدرسة ألمانية وإصابة شخصين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:09 م
إطلاق أعيرة نارية بمحيط مدرسة ألمانية وإصابة شخصين الشرطة الألمانية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أصيب شخصان بجروح خطيرة في حادث إطلاق أعيرة نارية بجوار مدرسة ابتدائية في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا.
 
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية، خبر إطلاق الأعيرة النارية وإصابة سكان المنطقة المجاورين للمدرسة بالهلع، حيث اتصلوا بالشرطة، والتي تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار بعد وقت قصير، لكن لم يتم حتى الآن ذكر تفاصيل أكثر عن الحادث أو سبب إطلاق النار.
 
 وأكدت الصحيفة أن المدرسة نفسها لم تتأثر بالحادث، ويتم حاليًا رعاية الطلاب والمعلمين الذين ما زالوا  في منطقة الحادث.
 
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة أوسنابروك، إن أحد الطلقات النارية  أصابت شخصًا بجروح خطيرة بالقرب من مدرسة ابتدائية ألمانية في بلدة برامش شمال غرب البلاد يوم الثلاثاء، قبل أن يصيب نفسه بجروح خطيرة بالسلاح.
 
وقال المتحدث إنه تم نقل مطلق النار والضحية إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر ويتلقيان العلاج، مضيفًا أنه يجري استجواب شهود الحادث ولم يعد هناك أي خطر على الجمهور.
 
 
 

ألمانيا

اطلاق أعيرة نارية

طائرة هليكوبتر

مدرسة ابتدائية



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