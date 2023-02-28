إصابة 4 مواطنين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف على الطريق بأسيوط

الفيوم رباب الجالى

أصيب 4 مواطنين فى حادث، اصطدام سيارة ملاكى، بالرصيف بطريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى ، شهد وقوع حادث إصطدام سيارة ملاكى بالرصيف، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى طامية المركزى، استقبل 7 مصابين، وتبين أنهم أصيبوا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى، وأخرى أجرة بطريق "طامية - الروضة"، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان الطريق السياحى لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.