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إصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزل بالمنيا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:25 ص
إصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزل بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، وبينهم 3 أشقاء، وذلك إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل، بعزبة المصاص الجديدة في غرب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج.
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام تتضمن وصول كل من: إيمان زغلول 35 عاما، ربة منزل، مالك حسام 3 سنوات، وشقيقتيه مريم 18 عاما طالبة، وندي 16 عاما، طالبة، يقيمون بحي المصاص الجديدة بغرب مدينة المنيا، مصابين بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهم بشارع الزيني بركات بعزبة المصاص الجديدة، حيث يعانون من الهبوط العام والاختناق وضيق التنفس.
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بالمستشفي العام لحين تماثلهم للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات.
 
 

 


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